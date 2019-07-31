Sony'nin yeni oyun konsolu, bu zamana kadar elimize geçen bilgilerin ışığında son derece güçlü bir şekilde geleceğini belli etmişti. PlayStation 5, içerisinde bulunan yeni teknolojiler sayesinde oyuncuların bu zamana kadar istediği birçok şeyi içerisinde barındıracağının ve oyunculara yeni bir oyun deneyimi yaşatacağının ipuçlarını da vermişti. Tabii ki bu yeni teknolojilerin de oyun konsolunun fiyatına yansıması bekleniyordu.

İçerisinde AMD'nin Zen 2 işlemcisi ve grafik birimini bulunduracak olan PlayStation 5, aynı zamanda süper hızlı SSD'si sayesinde oyunculara daha farklı oyun deneyimlerini yaşatmak için hazırlanıyor. Aynı zamanda son ortaya çıkan patentlerle birlikte VR konusuna da el attığını belirten Sony, 'rüya konsol' konusuna odaklandığını belirtmişti.

FİYATI NE KADAR?

Bu rüya konsol, bir perakende satış zincirinin İsveç sayfasında ortaya çıktı. Sony'nin yeni oyun konsolunu satışa sunan mağaza sitesinde 9.999 İsveç kronu olarak belirlediği fiyatıyla ön siparişleri açtı. Bu fiyat etiketi de birçok kişinin aklına oyun konsolunun gerçekten fazlasıyla pahalı olabileceği ihtimallerini getirdi.

Yaklaşık 1.060 dolar, 950 euro ve 5.950 TL gibi bir değere denk gelen fiyat etiketinin Sony'nin olası başarısını baltalayacağına dair birçok söylenti ortaya çıktı. PlayStation hayranlarını ve potansiyel alıcıları caydıracak cinsten olan bu fiyat, önceki konsolların neredeyse iki katı olduğu için Sony'nin ciddi oranda müşteri kaybedeceği belirtildi.

Tabii ki bu fiyatın da nihai bir fiyat olmadığını belirtmekte fayda var. Satış sayfasında, sayfada yer alan bilgilerin geçici olduğu ve cihazın çıkışına yaklaştıkça fiyat da dâhil her şeyin değişebileceği bilgisi yer alıyor. Cihazın fiyatıysa tartışmalara neden oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 hakkında fiyat tahmini yapan birçok kişi, cihazın önceki senelerde olduğu gibi 399 dolar ila 499 dolar arasında bir fiyatla çıkacağını belirtiyor. Xbox ile arasında olan rekabeti kazanmak ve sağlam bir çıkış yapmak isteyen Sony'nin konsolu ne kadar güçlü olursa olsun bu fiyatın üstünde bir fiyatla çıktığı takdirde pek de başarılı olmayacağı da söyleniyor. (Webtekno)