Tarayıcı üzerinden modem nasıl resetlenir? (Resimli anlatım)

Ülkemiz internet kullanıcılarının en önemli problemlerinin başında yavaş internet sorunu geliyor. Ülkemiz adına internet hızı, oldukça önemli ve baş ağrıtıcı bir problem. Gerek altyapı gerek kısıtlamalar sebebiyle yavaş olan internet; bir süre sonra can sıkıcı bir hal alırken internet hızını bir nebze de olsa artırmayı mümkün kılan işlemlerden birisi modem resetleme. Fiziksel olarak fişi çıkarılıp takılarak resetlenen modemin; bilgisayar aracılığıyla, web tarayıcısı üzerinden resetlenmesi de mümkün. Dilerseniz tarayıcı üzerinden modem nasıl resetlenir sorusunun cevabına geçelim.
İnternetinizde yaşanan hız problemini her zaman üst kademelerde aramanız gerekiyor. Kullandığınız donanımlar, bilgisayarınız, yerel konumunuz gibi faktörler, internetinizin yavaşlamasına sebep olabiliyor. Bununla birlikte internetin yavaşlamasına modemin sebep olması da mümkün. Eğer internet hızınız modeminiz sebeple düşmüşse bu sorunun çözümü oldukça basit.
TARAYICI ÜZERİNDEN MODEM NASIL RESETLENİR?
Modeminize ulaşamıyor veya modeminize ulaşmak istemiyorsanız, bilgisayarınız aracılığıyla da modeminizi resetlemeniz mümkün. Ülkemizde çoğu modem sağlayıcısı, modem ara yüzüne ulaşmak için standart bir IP kullanıyor.
- Tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 ya da 192.168.0.1 adreslerinden birini girin. Ardından modeminizin ara yüzüne yönlendirileceksiniz.
- İlgili boşlukları kullanıcı adı ve parola bilgilerini girdikten sonra modemin ara yüzüne giriş yapın.
- Ardından araçlar kısmına gelerek modemi yeniden başlat seçeneğine tıklamanız, modemenizi resetlemeniz için yeterlidir.
ETİKETLER: