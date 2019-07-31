Tarayıcı üzerinden modem nasıl resetlenir? (Resimli anlatım)

İnternetinizde yaşanan hız problemini her zaman üst kademelerde aramanız gerekiyor. Kullandığınız donanımlar, bilgisayarınız, yerel konumunuz gibi faktörler, internetinizin yavaşlamasına sebep olabiliyor. Bununla birlikte internetin yavaşlamasına modemin sebep olması da mümkün. Eğer internet hızınız modeminiz sebeple düşmüşse bu sorunun çözümü oldukça basit.

TARAYICI ÜZERİNDEN MODEM NASIL RESETLENİR ?

Modeminize ulaşamıyor veya modeminize ulaşmak istemiyorsanız, bilgisayarınız aracılığıyla da modeminizi resetlemeniz mümkün. Ülkemizde çoğu modem sağlayıcısı, modem ara yüzüne ulaşmak için standart bir IP kullanıyor.

Tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 ya da 192.168.0.1 adreslerinden birini girin. Ardından modeminizin ara yüzüne yönlendirileceksiniz.

İlgili boşlukları kullanıcı adı ve parola bilgilerini girdikten sonra modemin ara yüzüne giriş yapın.