4.5G hızında internet erişiminin ülkemizde mümkün olmasıyla birlikte internet kullanımı deneyiminde yeni bir dönem başladı. Bu döneme giriş yapıp 4.5G hızında internet erişimine sahip olmak isteyen ve bunun için gerekli işlemleri gerçekleştiren kullanıcılar ise operatör sağlayıcılarının isminin yanında neden 4.5G yerine LTE yazdığını merak ediyor.

LTE nedir?

Lon Term Evolution olarak tanımlanan ve kısaca LTE olarak adlandırılan, ağ teknolojilerine dayalı yüksek hızlı kablosuz veri aktarımı anlamına gelen bu terim, aslında 4.5G internet erişiminin bir başka tanımı. 2G veya 3G internet erişimlerinin aksine tamamen IP bazlı olan LTE hızı, 3G'ye oranla hemen hemen 10 kat daha hızlı bir şekilde internet erişimini mümkün kılıyor.