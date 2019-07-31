Windows 10'un ekran videosunu ve ekran görüntüsünü üçüncü parti bir programa ihtiyaç duymadan çekmeye olanak tanıyan ekran kaydı özelliği, video ve görüntüler üzerinde çok fazla ayar yapılamasa da yaptığınız işlemleri ekstra bir programa gerek duymadan kaydetme özelliği ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda ekran kaydetme özelliğini Microsoft hesabınız aracılığıyla Xbox oyun konsolu ile entegre ederek bağlantılı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

WİNDOWS 10'DA EKRAN KAYDI NASIL YAPILIR?

Windows 10'da ekran kaydı almak için Windows+G tuş kombinasyonuna basmak gerekiyor. Bu tuş kombinasyonuna basılmasıyla birlikte aşağıdaki ekran açılır.

Yukarıdaki ekran açıldıktan sonra sizden ekran kaydı özelliğini aktifleştirmeniz için onay istenir. Onay verdikten sonra çıkan çubuk ile ekran görüntüsü ve video çekebilirsiniz. Bu özellikle ekran çözünürlüğüne göre yapacağınız kayıtlar, video klasörünün içinde bulunan yakalananlar bölümüne atılır.