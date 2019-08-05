Huawei’nin dikkat çeken yeni orta sınıf telefonu Y9 Prime 2019’un fiyatı belli oldu. Huawei Y9 Prime 2019'un özellikleri ve fiyatı nedir? İşte detaylar...
Huawei Y9 Prime 2019, 2899 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyat, 128 GB dahili hafızaya sahip olan model için geçerli. Hakkında fiyat bilgisi paylaşılmayan 64 GB'lık versiyon ise ülkemizde hiç satışa çıkmayabilir.
KAMERA GÖVDEYE SAKLANDI
Huawei, bu telefonun tasarımında ekran deliği ya da çentiği kullanmamak için gövdeden çıkan açılır ön kamera kullanıyor. Huawei, bu kameranın yıllarca kullanılsa bile sorunsuz çalışacağını öne sürüyor. Telefonun arka kısmında ise parmak izi sensörü yer alıyor.
Huawei Y9 Prime 2019, Türkiye'de Gece Siyahı, Safir Mavi ve Zümrüt Yeşili renk seçenekleriyle satılacak.
Huawei Y9 Prime 2019 özellikleri şu şekilde:
İşlemci: 12 nm Kirin 710F
RAM: 4 GB
Dahili Hafıza: 64 GB/128 GB (+512 GB'a Kadar microSD)
Ekran: 6,59 inç 1080x2340 piksel IPS LCD
Batarya: 4000 mAh
Girişlerı: USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi
İşletim Sistemi: EMUI 9
Ön Kamera: 18 MP
Arka Kamera Sistemi: 16 MP + 8 MP ultra geniş açı kamerası + 2 MP
(Webtekno)