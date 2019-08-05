Huawei Y9 Prime 2019, 2899 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyat, 128 GB dahili hafızaya sahip olan model için geçerli. Hakkında fiyat bilgisi paylaşılmayan 64 GB'lık versiyon ise ülkemizde hiç satışa çıkmayabilir.

KAMERA GÖVDEYE SAKLANDI

Huawei, bu telefonun tasarımında ekran deliği ya da çentiği kullanmamak için gövdeden çıkan açılır ön kamera kullanıyor. Huawei, bu kameranın yıllarca kullanılsa bile sorunsuz çalışacağını öne sürüyor. Telefonun arka kısmında ise parmak izi sensörü yer alıyor.

Huawei Y9 Prime 2019, Türkiye'de Gece Siyahı, Safir Mavi ve Zümrüt Yeşili renk seçenekleriyle satılacak.

Huawei Y9 Prime 2019 özellikleri şu şekilde:

İşlemci: 12 nm Kirin 710F

RAM: 4 GB

Dahili Hafıza: 64 GB/128 GB (+512 GB'a Kadar microSD)

Ekran: 6,59 inç 1080x2340 piksel IPS LCD

Batarya: 4000 mAh

Girişlerı: USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi

İşletim Sistemi: EMUI 9

Ön Kamera: 18 MP

Arka Kamera Sistemi: 16 MP + 8 MP ultra geniş açı kamerası + 2 MP

(Webtekno)