Bu sızıntı yüzünden hem etkinliği düzenleyenler hem de oyuncular mağdur oldu. Görsel veya yazılı yayınlarda hikayenin olay örgüsü ile ilgili sızdırılan bilgi kategorisinde yer alan bu talihsizlik, oyunun geliştiricisi Capcom'u zor duruma düşürdü.

Super Smash Bros. Ultimate tarafından tahtından edilen dövüş oyunu, en azından duyurulacak olan yeni karakterleri sayesinde oyuncuları heyecanlandırmayı başarmıştı. Street Fighter V yapımcısı Yoshinori Ono, bu aksilikten duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

VALVE NE DEDİ?

Hiçbir şey yapmak istemediğini söyleyen Yoshinori Ono'nun yanı sıra kendi resmi sayfasından bir özür mesajı paylaşan Valve ise şunları söyledi:

"Bu hafta Çarşamba günü Valve bünyesinde yaşanan yayıncılık akışındaki bir karışıklık, tanıtım videosunun Steam'in planladığı vakitten çok daha önce ortaya çıkmasına sebep oldu. Sızdırılan videoda karakterler ekranına eklenecek olan Poison, Lucia ve E.Honda karakterleri yer alıyor."

"Bu üzücü ve kasıtlı olmayan bir durum. Bu hatanın tekrar yaşanmasını önlemek için önlemler aldık. Bizler, Street Fighter taraftarıyız ve bu hata için üzgünüz." Valve'ın yaşananlar için sorumluluk aldığını görmek güzel olsa da ne yazık ki ağır bir prestij kaybı yaşandı. (Shiftdelete)