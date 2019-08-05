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Q güncellemesi alacak telefonların sıralı tam listesi!

Q büyük bir merakla bekleniyor. Android Q, Android işletim sisteminin 17. sürümü olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 10. büyük sürüm olarak da nitelendiriliyor. Android Q veya diğer adıyla Android 10, içerdiği birçok yenilikle Android telefonları baştan aşağı değiştirecek. Peki Android Q güncellemesini hangi telefonlar alacak? , Xiaomi, Huawei, Asus, Oppo, Sony, HTC, Nokia, gibi markaların hangi telefonlarına Android Q yüklenecek? Android 10 ne zaman çıkacak? 'ın ilerleyen haftalarda yayınlayacağı Android Q güncellemesi öncesi hangi telefonların bu güncellemeyi alacağı belli oldu.

Android Q güncellemesi alacak telefonların sıralı tam listesi!

ABD merkezli teknoloji devi 'ın ilerleyen haftalarda yayınlayacağı Q güncellemesi öncesi hangi telefonların bu güncellemeyi alacağı belli oldu.

Android Q güncellemesi alacak telefonların sıralı tam listesi!

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL

Android Q güncellemesi alacak telefonların sıralı tam listesi!

Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

Android Q güncellemesi alacak telefonların sıralı tam listesi!

ASUS

ZenFone 5Z, ZenFone 5, ZenFone 6, ZenFone (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone

Android Q güncellemesi alacak telefonların sıralı tam listesi!

BlackBerry Key2

Android Q güncellemesi alacak telefonların sıralı tam listesi!

Essential Phone

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