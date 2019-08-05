Android Q güncellemesi alacak telefonların sıralı tam listesi!
Android Q büyük bir merakla bekleniyor. Android Q, Android işletim sisteminin 17. sürümü olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 10. büyük sürüm olarak da nitelendiriliyor. Android Q veya diğer adıyla Android 10, içerdiği birçok yenilikle Android telefonları baştan aşağı değiştirecek. Peki Android Q güncellemesini hangi telefonlar alacak? Samsung, Xiaomi, Huawei, Asus, Oppo, Sony, HTC, Nokia, LG gibi markaların hangi telefonlarına Android Q yüklenecek? Android 10 ne zaman çıkacak? Google'ın ilerleyen haftalarda yayınlayacağı Android Q güncellemesi öncesi hangi telefonların bu güncellemeyi alacağı belli oldu.
Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL
Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL
ASUS
ZenFone 5Z, ZenFone 5, ZenFone 6, ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone
BlackBerry Key2
Essential Phone
HUAWEI
Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 lite, Huawei Mate 20, Porsche Design Mate 20 RS