Bugün gerçekleştirilmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliği ile gündemdeki yerini alan Samsung, Galaxy Watch Active 2'yi almak isteyenleri de sevindirecek bir haber verdi. Bu bağlamda Samsung, YouTube'u kullanıcılarının koluna getirmeyi hedefliyor.

Super AMOLED ekranı sayesinde dikkatleri üzerine çeken Galaxy Watch Active 2, MIL-STD 810G dayanıklılık kalitesine sahip olacak. Bu özellikler, Gorilla Glass DX Plus ekranı ile de desteklenecek.

Gücünü Tizen işletim sisteminden alan akıllı saat, Exynos 9110 işlemcisi ve 4 GB'lık depolama alanıyla gayet yeterli bir performans sunmaya hazırlanıyor. Teknoloji firması tarafından tasarlanan bu proje, Tizen altyapısını kullanan eski model Samsung akıllı saatlerde de çalışabilir.

ESKİ MODELLER İÇİN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL!

Eski modellere YouTube TV projesi adına herhangi bir uygulama optimizasyonu yapılacak mı belli değil. Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy Watch Active 2'nin, bu atılımıyla beraber önemli bir başarı yakalayacağı tahmin ediliyor.

Zira ilgili yazılımı kendisinin üreteceğini duyuran Samsung, bu sayede orijinal ürün üreticisi tarafından kodlanan ve kendi YouTube TV uygulamasına sahip olan ilk akıllı saatlerden birinin satışını yapacak. Çok fazla örneği bulunmayan bu çalışma, Samsung'un gurur kaynağı olacak.

Video izleme platformunun muhtemelen uğrayacağı eski modellerin arasında Galaxy Watch, Gear Sport ve Gear S3 bulunuyor. Samsung'un kendi adına kodladığı bu yazılım, Google tarafından desteklenmediği için orijinal performansından farklı bir şekilde hizmet verebilir.

Tam ekran ve sesli arama desteği ile donatılan akıllı saat, sınırlı ekran boyutu nedeniyle diğer tür akıllı cihazlarda erişilen seyir keyfini vermeyebilir. One UI arayüzünü kullanan yeni modelin iki versiyonu bulunuyor. Standart model, 768 MB RAM gücüne sahip. LTE model içerisinde 1.5 GB RAM barındırıyor.

Standart model, 40 mm ölçüsüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. LTE sürümü 44 mm ölçüsüyle satışa sunulacak. Buna ek olarak, 40 mm'lik model 1.2 inçlik bir yapı ile gelecek. 44 mm'lik versiyon ise 1.4 inçlik bir mimariyi kullanacak. Bunun dışında cihazın piksel çözünürlüğü 360 x 360 olarak duyurulmuştu.

Uykusunu, diyetini, zihinsel sağlığını ve egzersiz rutinini kontrol altına almak isteyenlerin satın alabileceği Galaxy Watch Active 2, ayrıca, resmi bir Twitter uygulaması müjdesiyle kendisini takip edenleri sevindirdi. Peki, fiyatlar nasıl?

40 mm'lik ürün 279 dolar karşılığında satın alınabilecek iken 44 mm'lik akıllı saat 299 dolarlık bir fiyat etiketiyle marketlerdeki yerini alacak. (Shiftdelete)