Chrome Web Mağazası bünyesinde bulunan eklentiler, 1.23 milyar kurulumla 188.620 eklentiye sahip olsa da, eklentilerin büyük kısmını oldukça az sayıda kullanıcı kullanıyor. Bu eklentilerden sadece 13'ü 10 milyonun üzerinde indirilme sayısına sahip.

Chrome için geliştirilen eklentilerin yüzde 87'sinin indirilme rakamı binin altında kalırken, yüzde 50'si ise 16 kez bile Chrome'a yüklenmemiş durumda.

YÜZDE 10'U HİÇBİR KULLANICI TARAFINDAN İNDİRİLMEDİ

Eklentilerin yüzde 10'u ise henüz hiçbir kullanıcı tarafından indirilmedi.

Chrome'un en çok ilgi gören eklentileri ise şöyle: Google Translate, Adobe Acrobat, Tampermonkey, Avast Online Security, Adblock Plus, Adblock, uBlock Origin, Pinterest Save Button, Cisco Webex, Grammarly for Chrome, Skype, Avast SafePrice ve Honey.