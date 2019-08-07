Twitch cephesinden Microsoft'un Mixer platformuna geçiş yapan sevilen yayıncı, yaptığı seçimin başarılı bir strateji olduğunu çok çabuk bir şekilde ispatladı. Zira Ninja daha bir hafta olmadan 1 milyon aktif abone barajına erişti. Twitch'in eski ve en ünlü yayıncısı, artık Mixer'in en ünlü yayıncısı oldu.

TWITTER'DA PAYLAŞTI

Microsoft, büyük olasılıkla, bu başarının kendisine gelmesini bekliyordu. Daha önce 24 saat içerisinde 100 bin aktif aboneye ulaşan Ninja, kendi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve şunları söyledi:

"Bugün Mixer'de 1 milyon aktif aboneye ulaştık. Olağanüstü destekleriniz için teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle iyi hissetmemiştim."

Kendisine Twitch ile Mixer arasında içerik üretimi konusunda bir fark var mı diye sorulan Ninja, yaptığı yayınlarının içeriklerinde herhangi bir farkın olmayacağını, kendisinin aynı olduğunu ve sadece platformunun değiştiğini belirtti. (Shiftdelete)