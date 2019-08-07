Twitch’te yer aldığı süre boyunca toplam 14 milyon takipçiye ulaşan Ninja, Twitch’i bırakma kararı alarak yeni maceralara yelken açmıştı. Gerçek adı Tyler Blevins olan popüler yayıncı, bu sayede oyun yayıncılığı dünyasının en büyük hamlelerinden birini gerçekleştirmişti.
Twitch cephesinden Microsoft'un Mixer platformuna geçiş yapan sevilen yayıncı, yaptığı seçimin başarılı bir strateji olduğunu çok çabuk bir şekilde ispatladı. Zira Ninja daha bir hafta olmadan 1 milyon aktif abone barajına erişti. Twitch'in eski ve en ünlü yayıncısı, artık Mixer'in en ünlü yayıncısı oldu.
TWITTER'DA PAYLAŞTI
Microsoft, büyük olasılıkla, bu başarının kendisine gelmesini bekliyordu. Daha önce 24 saat içerisinde 100 bin aktif aboneye ulaşan Ninja, kendi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve şunları söyledi:
"Bugün Mixer'de 1 milyon aktif aboneye ulaştık. Olağanüstü destekleriniz için teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle iyi hissetmemiştim."
Kendisine Twitch ile Mixer arasında içerik üretimi konusunda bir fark var mı diye sorulan Ninja, yaptığı yayınlarının içeriklerinde herhangi bir farkın olmayacağını, kendisinin aynı olduğunu ve sadece platformunun değiştiğini belirtti. (Shiftdelete)