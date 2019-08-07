Apple'dan WhatsApp ve Facebook'a kısıtlama geliyor! iOS 13'ün yeni özelliği iPhone sahiplerini nasıl etkileyecek?
Apple, iOS 13 üstünde geliştirmelere ve beta testine tam gaz devam ediyor. Yeni nesil iOS işletim sistemi haziran başında düzenlenen WWDC 2019'da tanıtılmış ve yeni özellikleriyle dikkat çekmişti. iOS 13'te uzun zamandır beklenen karanlık mod özelliği bulunuyor. Bununla birlikte Sign in With Apple isimli oldukça işe yarar bir özellik daha yer alıyor. Sitelerde veya uygulamalarda, üyelik için alt kısımda Google veya Facebook ile giriş yapma seçeneği vardır. İşte Apple da böyle bir özellik sunuyor. Ancak Sign in with Apple'da, Apple kullanıcının gerçek e-posta adresini gizleyip, her siteye özel gizli bir e-posta adresi oluşturuyor. iOS 13'ün başka bir özelliği daha ortaya çıktı. Apple, iOS 13'le birlikte WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalara kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Peki iOS 13'teki WhatsApp, Facebook kısıtlaması nedir? iPhone sahipleri bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte konuyla ilgili detaylar...
Söz konusu adım sayesinde sesli iletişim kurmaya yarayan uygulamaların arka planda VoIP (IP üzerinden ses verisi gönderebilen uygulamalar) aracılığıyla ses iletimi yapmasına izin verilmeyecek.
Uygulama kullanıma girdiği andan itibaren iPhone kullanıcılarının gizliliği daha güvenli hale getirilmiş olacak.
İŞTE iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER
Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.
Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.