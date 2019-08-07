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'dan ve 'a kısıtlama geliyor! 13'ün yeni özelliği sahiplerini nasıl etkileyecek?

, 13 üstünde geliştirmelere ve beta testine tam gaz devam ediyor. Yeni nesil işletim sistemi haziran başında düzenlenen WWDC 2019'da tanıtılmış ve yeni özellikleriyle dikkat çekmişti. iOS 13'te uzun zamandır beklenen karanlık mod özelliği bulunuyor. Bununla birlikte Sign in With Apple isimli oldukça işe yarar bir özellik daha yer alıyor. Sitelerde veya uygulamalarda, üyelik için alt kısımda veya ile giriş yapma seçeneği vardır. İşte Apple da böyle bir özellik sunuyor. Ancak Sign in with Apple'da, Apple kullanıcının gerçek e-posta adresini gizleyip, her siteye özel gizli bir e-posta adresi oluşturuyor. iOS 13'ün başka bir özelliği daha ortaya çıktı. Apple, iOS 13'le birlikte ve Facebook gibi uygulamalara kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Peki iOS 13'teki WhatsApp, Facebook kısıtlaması nedir? sahipleri bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple'dan WhatsApp ve Facebook'a kısıtlama geliyor! iOS 13'ün yeni özelliği iPhone sahiplerini nasıl etkileyecek?

Zira 13, güvenlik tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda , tabiri caizse, ve gibi uygulamaları gözetimi altında olacak.

Apple'dan WhatsApp ve Facebook'a kısıtlama geliyor! iOS 13'ün yeni özelliği iPhone sahiplerini nasıl etkileyecek?

Söz konusu adım sayesinde sesli iletişim kurmaya yarayan uygulamaların arka planda VoIP (IP üzerinden ses verisi gönderebilen uygulamalar) aracılığıyla ses iletimi yapmasına izin verilmeyecek.

Apple'dan WhatsApp ve Facebook'a kısıtlama geliyor! iOS 13'ün yeni özelliği iPhone sahiplerini nasıl etkileyecek?

Uygulama kullanıma girdiği andan itibaren kullanıcılarının gizliliği daha güvenli hale getirilmiş olacak.

Apple'dan WhatsApp ve Facebook'a kısıtlama geliyor! iOS 13'ün yeni özelliği iPhone sahiplerini nasıl etkileyecek?

İŞTE iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER

'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm 'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple'dan WhatsApp ve Facebook'a kısıtlama geliyor! iOS 13'ün yeni özelliği iPhone sahiplerini nasıl etkileyecek?

Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

Apple'dan WhatsApp ve Facebook'a kısıtlama geliyor! iOS 13'ün yeni özelliği iPhone sahiplerini nasıl etkileyecek?

'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

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