PS4 Tournaments: Challenger Series, Sony tarafından düzenlenen tüm dünyaya açık bir turnuva serisi. İsteyen tüm PlayStation 4 sahipleri, kendi konsolları üzerinden turnuvaya katılabilecek ve dünyanın farklı yerlerinde turnuvaya katılanlara karşı yarışıp yükselmeye çalışacak. Challenger Series, ilk olarak Mortal Kombat 11 turnuvasıyla 6 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak. Ardından Battlefield V, Warface, FIFA 20 ve daha birçok AAA yapımı oyunla turnuva devam edecek.

FARKLI ÖDÜLLER BULUNUYOR

Turnuvada sezon ve eleme aşamaları yer alacak. Sezon içerisinde herkes dilediği kadar oynayıp yerini belirleyecek. Eleme aşamalarında ise herkes ilk aşamadan başlayacak ve rakiplerini elemeye çalışacak. Mortal Kombat 11 turnuvasında 4 maçın 3'ünü kazanan bir üst aşamaya geçecek, böylece daha deneyimli oyuncular ile karşılaşacak. Eleme aşamaları ve sezonun sonunda ise bulunulan konuma göre ödüller dağıtılacak. Oyuna ait temalar, oyun içi harcanabilir para puanlar ve nakit para gibi farklı özellikte ödüller bulunuyor.

PS4 Tournaments: Challenger Series, 6 Ağustos tarihinde Mortal Kombat 11 turnuvası ile başlayacak. Senenin ilerleyen dönemlerinde ise diğer oyunlar turnuva kapsamına dahil olacak. Farklı seviyelerden dileyen her oyuncu kendi tarihine uyan günler için şimdiden PlayStation 4 üzerinden Etkinlikler sekmesinden turnuvaya kayıt olabilir.