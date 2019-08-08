iPhone modellerinde 3.5 mm kulaklık girişine veda edildiğinde bunu oldukça eleştiren Samsung, Galaxy Note serisinde bu geleneği devam ettirmesinden övgüyle bahsediyordu. Ancak, değişime ayak uydurmak için bu girişe veda etti.

NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Galaxy Note 10 kulaklık girişi neden kaldırıldı? sorusunun cevabı doğrudan Samsung'dan geldi. Kullanıcıların bu duruma tepki gösterebileceğini öngören teknoloji devi, 3.5 mm'lik girişin kaldırılması konusunda bazı gerekçeler paylaştı.

Bu gerekçelerin başında batarya kapasitesi geliyor. Kulaklık girişinin kapladığı alanı ortadan kaldırarak batarya kapasitesini artırmayı tercih eden Samsung bu sayede 100 mAh'lık bir artış elde ettiğini belirtiyor.

Boşalan alanın sunduğu bir diğer avantaj ise titreşim sisteminin iyileştirilmesi oldu. Samsung bu değişikliği amiral gemilerinde sürdürmeye devam edeceği için önümüzdeki yılın başında tanıtılacak olan Galaxy S11'de kulaklık girişi olmadan gelecek. Ancak, Samsung dönüştürücü adaptöre kutu içerisinde yer veriyor. (Shiftdelete)