Gelelim o boyut farklılıklarına… Galaxy Note10'un 14,98 santimetre boya sahipken, ağabeyi Plus modeli 16,25 santimetre boya sahip. Yani boy açısından 1,27 santimetrelik bir fark söz konusu. Galaxy Note10 tam 7,11 santimetre ene sahipken Plus modeli ise sadece 5,1 milimetrelik eklemeyle 7,62 santimetre ene ulaşıyor. Her iki cihazın da kalınlığı 0,78 santimetre, yani sadece 7,8 milimetre.

Samsung Galaxy Note 10: 168 gram

Samsung Galaxy Note 10 Plus: 196 gram