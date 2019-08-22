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İnsansı robot Fedor 'na gönderildi

İNSANSI ROBOT UZAY İSTASYONUNA GÖNDERİLDİ
22 Ağustos 2019, Perşembe Güncelleme : 12:42:40

, "insansı robotu" Fedor'u, Soyuz uzay aracı ile 'na gönderdi.

Soyuz MS-14, yerel saatle 03:38'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Araç, Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek.

Rusya'nın uzaya gönderdiği ilk robot olan Fedor ise 10 gün boyunca istasyonda kalacak ve hem kozmonotlara yardım edecek hem de yeni şeyler öğrenecek.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI DA VAR

Soyuz MS-14'te "Fedor dışında" bir kozmonot bulunmuyor. "İnsansı robot" Fedor, 1,80 boyunda ve 163 kilo. Fedor'un Instagram ve Twitter hesapları da bulunuyor.

Rusya, gelecekte robotlara uzay yürüyüşü gibi karmaşık ve tehlikeli görevler de vermeyi planlıyor. Daha önce ABD ve Japonya da uzaya robotlar göndermişlerdi. (BBC Türkçe)

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