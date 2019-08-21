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'tan korkutan uyarı! 'Hiçbir savunmamız yok' dedi!

Ünlü girişimci Twitter'dan yaptığı ilginç açıklama ile gündeme oturdu. Musk'tan bu sefer meteor uyarısı geldi!

Elon Musk'tan korkutan uyarı! 'Hiçbir savunmamız yok' dedi!

Musk gezegenimizin yakınlarından geçecek Apophis adlı bir gök taşı ile ilgili ilginç bir paylaşım yaptı.

Elon Musk'tan korkutan uyarı! 'Hiçbir savunmamız yok' dedi!

, konuyla ilgili attığı tweette "Harika isim! Bu gök taşı için endişelenmedim ama eninde sonunda büyük bir kaya Dünya'ya çarpacak ve şu anda buna karşı hiçbir savunmamız yok." ifadelerine yer verdi.

Elon Musk'tan korkutan uyarı! 'Hiçbir savunmamız yok' dedi!

İngiliz gazetesi Express'te yer alan habere göre '99943 Apophis' isimli 340 metre genişliğindeki göktaşı 10 yıl sonra televizyon ve meteoroloji uydularından da daha yakın bir mesafeden, dünyanın yüzeyinden 30 bin 577 kilometre uzaktan geçecek.

Dünyanın yörüngesindeki birçok uydu yer yüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Elon Musk'tan korkutan uyarı! 'Hiçbir savunmamız yok' dedi!

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Elon Musk'tan korkutan uyarı! 'Hiçbir savunmamız yok' dedi!
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Elon Musk'tan korkutan uyarı! 'Hiçbir savunmamız yok' dedi!
Elon Musk'tan korkutan uyarı! 'Hiçbir savunmamız yok' dedi!
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