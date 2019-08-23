İPhone'da Yönlendirme Kilidini Kapat İPhone ekranınız dikey olarak takılı kalmışsa ve ahizenizi yanlara doğru tuttuğunuzda bile dönmüyorsa, Dikey Yönlendirme Kilidi kaynaklı olabilir. Neyse ki, bu kilidi hızlı bir şekilde iOS Kontrol Merkezi'nden devre dışı bırakabiliriz. iPhone X tarzı cihaz kullanıyorsanız, Kontrol Merkezini ortaya çıkarmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın.

Fiziksel giriş düğmesine sahip bir iPhone 8 veya daha eski bir cihazı kullanıyorsanız, Kontrol Merkezini ortaya çıkarmak için ekranın altından yukarı kaydırın. Kontrol Merkezinde, etrafında daire bulunan bir kilit gibi görünen simgeyi bulun. Dikey Yönlendirme Kilidi etkinse, bu simge beyaz bir arka planda gösterilecektir. Devre dışı bırakmak için "Dikey Yön Kilidi" düğmesine dokunun.

İOS 11 kullanıyorsanız, sağdaki App Switcher ve Control Center alanını ortaya çıkarmak için Giriş düğmesine çift tıklayın. İOS 10 veya daha önceki bir sürümünü kullanıyorsanız, ekranın altından yukarı kaydırın.

Şimdi, dönme kilidini değiştirmek için "Döndürme Kilidi" düğmesine (düğmenin etrafında bir daire bulunan bir kilit simgesi var) dokunun. Yine, etkinleştirildiğinde düğme beyaz bir arka plan ile gösterilecek ve devre dışı bırakıldığında "Döndürme Kilidi: Kapalı" mesajı görüntülenecektir.

IPHONE VEYA IPAD'İ YENİDEN BAŞLATIN

Sorun birden fazla uygulamada devam ederse, iPhone veya iPad ile ilgili bir hata olabilir. Genellikle, basit bir yeniden başlatma, bu tür problemlerle ilgilenir.

İPhone veya iPad'inizdeki Home bar yazılımıyla, "Sesi Kapat" menüsünü getirmek için "Sesi Aç" veya "Sesi Azalt" tuşlarını "Yan düğme" ile birlikte basılı tutun.

iPhone'lar ve fiziksel Giriş düğmesine sahip olan iPad'ler, "Uyku / Uyanma düğmesini" basılı tutarak güç menüsünü görüntülemenizi sağlar. Cihazı kapatmak için parmağınızı "Kapatmak için kaydırın" yazısı çıktığında onu kaydırın.

Hala düzelme olmadıysa iPhone'unuzu yetkili servise götürmeniz iyi olacaktır.