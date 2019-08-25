Burada inceleyeceğimiz özellik bir süredir Android telefonlarda var. Jelly Bean güncellemesinden beri kullanıcılar silinen bildirimleri kolayca görebiliyor. Bunca yıldan sonra hala işletim sisteminin bir parçası olması iyi bir şey çünkü erişim için gerçekten büyük fayda sağlıyor. Menüdeki ayarlardan doğrudan bu ayara erişmenin basit bir yolu yok. Bu yüzden kısayol widget'ına erişmeniz gerekiyor. Başka bir deyişle, bunu kullanmak için ana ekranınıza kısayol olarak eklemeniz gerekiyor. Eğer bu konuda iyiyseniz, bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

NOT: Bu ayar Samsung telefonlarında kullanılamaz. Bir Galaxy cihazında bildirim geçmişinize erişmek istiyorsanız, aynı şeyi yapan Bildirim Koruyucu uygulamasını kullanmanızı öneririz.

İlk önce, ana ekrana uzun basın ve ardından "Pencere Öğeleri" ni seçin. Bu ayar, kullandığınız telefona (veya başlatıcıya) bağlı olarak başka bir yerde bulunabilir, ancak bu basılı tutarak ana ekrandaki uygulamaları düzenleme özelliği oldukça yaygın bir özelliktir. Pencere öğelerinde 'ayarlar' öğesine tıklayın. Ardından ayarlar ana ekranınıza gelmiş olacak. Ayarlar öğesine tıkladıktan sonra kısayol ayarları karşınıza çıkacaktır. Buradan da bildirim logları (Notification log'lara) tıklayınız)

Buradan bildirimlere ulaşabileceksiniz.