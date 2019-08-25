Ekran kartı öğrenme işlemi nasıl yapılır? Bilgisayara ekran kartına nasıl bakılır?

Bilgisayarınızın CPU ve RAM de önemli olsa da, GPU genellikle PC oyunları oynamak için en kritik bileşendir. Yeterince güçlü bir GPU'nuz yoksa, daha yeni PC oyunları oynayamazsınız veya daha düşük grafik ayarlarıyla oynamanız gerekebilir. Bazı bilgisayarlarda düşük güçlü "yerleşik" veya "tümleşik" grafik kartı bulunurken, bazılarında güçlü "özel" veya "ayrık" grafik kartları (bazen video kartı olarak adlandırılır) bulunur. İşte Windows PC'nizde hangi grafik donanımının olduğunu öğrenmek için izlemeniz gereken adımlar...

Windows 10'da, GPU bilgilerinizi ve kullanım ayrıntılarınızı doğrudan Görev Yöneticisinden kontrol edebilirsiniz. Görev çubuğunu sağ tıklayın ve "Görev Yöneticisi" ni seçin veya açmak için Windows + Esc tuşlarına basın.

Pencerenin üstündeki "Performans" sekmesini tıklayın; sekmeleri göremiyorsanız, "Daha Fazla Bilgi" yi tıklayın. Kenar çubuğundan "GPU 0" ı seçin. GPU'nun üreticisi ve model adı, pencerenin sağ üst köşesinde görüntülenir.

Ayrıca, bu pencerede GPU'nuza atanmış bellek miktarı gibi diğer bilgileri de göreceksiniz. Windows 10'un Görev Yöneticisi burada GPU kullanımınızı gösterir ve ayrıca GPU kullanımını uygulamaya göre de görüntüleyebilirsiniz.

Sisteminizde birden fazla GPU varsa, burada ayrıca "GPU 1" 'i de göreceksiniz. Her biri farklı bir fiziksel GPU'yu temsil ediyor.

BİLGİSAYARIN TÜM ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENME

Başlat Menüsü -> Programlar -> Donatılar -> Sistem Araçları -> Sistem Bilgisi'nden bilgisayarınızın bütün özeliklerini öğrenebilirsiniz.