Bir iPhone X, XR, XS ve XS Max'te ekran görüntüsü almak, hangi cihaza sahip olursanız olun aynı anda aynı düğmeye basar ve Apple'ın bir sonraki adımı attığı öngörülebilir geleceğin durumu için kalmasını bekliyoruz. fiziki Ana Sayfa düğmesini tamamen kaldırmaya yönelik şirketin uzun yolu. Her şey yolunda. Ancak, Ana ekran düğmesinin artık olmadığı bir ekran görüntüsünü nasıl alacağınızı bilmiyorsanız, Liquid Retina veya OLED ekranının ne kadar iyi göründüğü önemli değil. Yine de endişelenmenize gerek yok.

İşte Apple'ın son iPhone'larından birine ekran görüntüsü almak için gereken adımlar.

Önceki iPhone'lara benzer şekilde, işlem aynı anda iki düğmeye basılmasını gerektirir. Bu kez bu düğmeler Yan düğme ve Sesi Aç düğmesidir. Yan düğme, cihazınızı uyurken veya uyanırken kullandığınız düğmedir; aşağıdaki iki düğmeyi de vurguladık.