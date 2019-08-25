Sıfırlama, insanların bazen yanlışlıkla "yeniden başlatma" olarak adlandırdığı bir yeniden başlatma ile aynı değildir. Tıpkı bir PC gibi, bir yeniden başlatma yönlendiricinizi kapatır ve yeniden başlatır. Eğer modeminizde sorun olduğunu düşünüyorsanız bu ilk adımı önce uygulamalısınız.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi ise tüm verilerinizi modeminizden siler. Bu, tüm şifreleri, Wi-Fi ağı ayrıntılarını (ağ adınız (SSID) ve parolanız gibi) ve değiştirdiğiniz diğer ayarları içerir.

Temel olarak modemi sıfırlarsanız, modemi fabrikadan yeni satın almış gibi olursunuz, bu nedenle adı fabrika ayarlarına geri dönmek. Modeminiz hata veriyor ya da bağlantı sorununa sebep oluyorsa ve yeniden başlatma işleminin bir yardımı olmadıysa - veya yönlendirici kötü amaçlı yazılımı olabileceğini düşünüyorsanız - bir fabrika sıfırlaması sorunu çözebilir. Ancak geri dönüş yok, bu yüzden ilk sorun giderme adımınız olmamalı. En azından ilk önce yeniden başlatmayı deneyin. Modeminizin bellenimini yükseltmek ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek iyi bir fikir olabilir.

Modeminizi satıyor veya atıyorsanız fabrika ayarlarına sıfırlama iyi bir fikirdir. Bu sayede modeminizi daha sonra kim alırsa, kişisel bilgilerinizi (Wi-Fi şifreniz gibi) görmeden, sıfırdan başlayabilir.

Birçok modemde, iğne veya kürdanla basabileceğiniz modem sıfırlama düğmesine10 saniye basılı tutarsanız, modeminizi sıfırlamış olursunuz. Bu işe yaramazsa, 30-30-30 yöntemini deneyin:

Düğmeyi 30 saniye basılı tutun.

Modem adaptörünü 30 saniye boyunca fişten çekin.

Modmeinizi tekrar takın.

Sıfırlama düğmesini 30 saniye daha basılı tutun.

Böylece modeminizi sıfırlamış olacaksınız.