Windows 10'da denetim masası nasıl açılır? Bugün birçok yeni Windows 10 kullanıcısı bu sorunun yanıtını araştırıyor. Windows 7'de Başlat düğmesini ve "Denetim Masası" nı tıklayabilirsiniz. Windows 8 ve 8.1'de, başlat düğmesini sağ tıklayabilir veya Windows + X tuşlarına basıp "Denetim Masası" nı tıklayabilirsiniz.

Yine de, Denetim Masası'nı Windows 10'da başlatmak çok kolaydır: Başlat düğmesine tıklayın veya Windows tuşuna basın, Başlat menüsündeki arama kutusuna "Denetim Masası" yazın ve Giriş düğmesine basın. Windows Denetim Masası uygulamasını arayacak ve açacaktır.

Denetim Masası'nı sık sık kullanıyorsanız, başlattıktan sonra Denetim Masası'nın görev çubuğu simgesini sağ tıklayın ve "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğini seçin. Ardından görev çubuğunuzdan kolayca başlatabilirsiniz.