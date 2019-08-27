JAR dosyaları, bilgisayar kullanıcılarının bilmediği dosya türleri arasında en popüler dosya türüdür. Peki, JAR dosyası nedir ve nasıl açılır? JAR dosyasını açmaya çalışırken hatalarla karşılaşabilirsiniz. JAR dosyasını nasıl açacağınızı anlatırken, hataların üstesinden nasıl geleceğinize de haberimizde değindik.

JAR DOSYALARI NEDİR?

JAR, Java ARŞİVİ anlamına gelir. Adından da anlaşılacağı gibi, bir arşiv dosyası - bu, taşınabilirlik ve depolama alanını azaltmak gibi nedenlerle bir arada paketlenmiş, diğer dosyaları içeren tek bir dosya olduğu anlamına gelir.

ZIP dosyalarına aşina iseniz, bir JAR dosyası aslında aynı şeydir. Aradaki fark, JAR dosyalarının Java Runtime Environment tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış uygulamalardır.

JAR DOSYASI NASIL AÇILIR?

Bir JAR dosyası çalıştırmak istiyorsanız, yani içinde bulunan asıl uygulamayı çalıştırmanız, sonra Java Runtime Environment'ı yüklemeniz gerekir. Bilgisayarınızda zaten olabilir, ancak en son sürümü çalıştırdığınızdan emin olmak için resmi siteden tekrar indirin.

Daha sonra Jarx adlı hafif bir yardımcı program indirmelisiniz. Bu JAR dosyalarının bilgisayarınızdaki normal programlar gibi davranmasını sağlar. Böylece, Jarx kurulduktan sonra, çift tıklatarak başka herhangi bir JAR dosyasını açabilirsiniz.

JAR dosyasını Komut İsteminden de çalıştırabilirsiniz. Başlat menüsüne gelerek ara'ya tıklayın ve cmd yazın. Komut İstemi sonucuna sağ tıklayın ve pencereyi açmak için Yönetici olarak çalıştır'ı seçin. Sonra aşağıdaki komutu girin, ancak sample.jar dosyasını JAR'ın tam dosya yolu ile değiştirin:

java -jar sample.jar