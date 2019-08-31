Android telefonunuzda fotoğraf üzerine yazı yazma nasıl yapılır diye düşünüyorsanız bu sorunun cevabı oldukça basit. Android işletim sistemiyle çalışan telefonların uygulama marketi olan Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz pek çok program mevcut. Oldukça kolay bir ara yüze sahip olan bu programlar sayesinde birkaç basit adımdan oluşan işlemler neticesinde istediğiniz resmin üzerine yazı yazabilir, bununla birlikte farklı düzenlemeler de yapabilirsiniz. İşte en sık kullanılan 3 program.

Textgram

Textgram uygulamasının asıl kullanım amacı; davet, duyuru vb. amaçlarla hazırlanan görsellerin sıfırdan resimli tasarım şablonları ile hazırlanmasını sağlamak. Uygulamada 50'nin üzerinde ücretsiz arka plan, yaklaşık 30 tane profesyonel yazı tipi bulunuyor.

Phonto

Phonto uygulamasının kullanım amacının temeli herhangi bir resmin üzerine yazı yazmak. Bu sebepten ötürü uygulamada filtre, sticker, çerçeve gibi ek özellikler mevcut değil. Amacını hizmet etmesi amacıyla minimalist özellikler barındırması gözetilerek tasarlanan Phonto'yu ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz. Fakat daha fazla yazı tipine ulaşmak için uygulamanın Premium paketini satın almanız gerekiyor.

Text on Photo

Tek işlevi resmin üzerine yazı yazmayı sağlamak olan Text on Photo uygulamasının kullanımı son derece kolay. Galerinizden seçeceğiniz herhangi bir fotoğrafı uygulamada bulunan yazı tiplerinden birini kullanarak düzenledikten sonra dilerseniz fotoğrafa sticker de ekleyebilirsiniz.