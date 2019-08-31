Bu yazımızda iki farklı başlık altında Android ve iOS işletim sistemi ile çalışan akıllı mobil telefonlardan ip adresini öğrenmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine değindik. Farklı amaçlar ile oluşturulmuş olan ağlarda, sunucu olarak konumlandırılan bir cihaz ve bu cihaza bağlı her bir istemci şeklinde tanımlanan cihazın birer IP adresi olur. Söz konusu IP adresi, ağ bağlantısı kurarak internet bağlantısı gerçekleştiren bu cihazların kimliği gibidir. Peki telefonlarda IP adresini öğrenmek için ne yapmak gerekiyor? İşte Android ve iOS cihazlar için sorunun cevabı…

Android telefonlarda IP adresi öğrenme

Andorid telefonunuzdan IP adresinizi öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.