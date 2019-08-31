Kablosuz ağ bağlantısı (Wi-Fi) veya mobil veri sayesinde internet erişimini mümkün kılan akıllı mobil cihazlar olan cep telefonlarının internet erişimine aktif hale gelmesiyle birlikte IP adresleri de aktif olur. Peki bu IP adresini öğrenmek için ne yapmak gerekiyor? Yöntem Android ve iOS telefonlarda değişiyor mu? İşte Android ve iOS telefonlarda IP adresi nasıl öğrenilir sorusunun cevabı.
Bu yazımızda iki farklı başlık altında Android ve iOS işletim sistemi ile çalışan akıllı mobil telefonlardan ip adresini öğrenmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine değindik. Farklı amaçlar ile oluşturulmuş olan ağlarda, sunucu olarak konumlandırılan bir cihaz ve bu cihaza bağlı her bir istemci şeklinde tanımlanan cihazın birer IP adresi olur. Söz konusu IP adresi, ağ bağlantısı kurarak internet bağlantısı gerçekleştiren bu cihazların kimliği gibidir. Peki telefonlarda IP adresini öğrenmek için ne yapmak gerekiyor? İşte Android ve iOS cihazlar için sorunun cevabı…
Android telefonlarda IP adresi öğrenme
Andorid telefonunuzdan IP adresinizi öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.