iCloud şifresi nasıl sıfırlanır? (adım adım resimli anlatım)

Apple tarafından çalıntı cihazların kullanılması önlemek amacıyla geliştirilmiş olan iCloud hesabının şifresini sıfırlamak mümkün. Fakat bu işlemi yalnızca telefonun gerçek sahibi yapabilir. Sıfırlama işlemleri sırasında yöneltilecek soruların ancak telefon sahibi tarafından doğru olarak yanıtlanması mümkündür. Dolayısıyla sıfırlama işleminin bir başka kişi tarafından yapılması söz konusu değildir.

iCloud şifre sıfırlama işlemi nasıl yapılır?

iCloud hesabınızın şifresini sıfırlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

İlk etapta https://appleid.apple.com/#!&page=signin adresinden Apple kimliğim sayfasına gidin.

Ekranın sağ üst köşesindeki Apple kimliğinizi yönetin seçeneğinin altından parolanızı sıfırlayın seçeneğine tıklayın.

Ardından Apple kimliğinizi girip ileri butonuna tıklayın.

Ardından şifrenizi sıfırlayabilmeniz için iki farklı seçenek ile karşılaşacaksınız. Hangi seçenek ile ilerlemek istiyorsanız o seçeneğin yanındaki kutucuğu işaretleyip ileri butonuna tıklayın.

Tarafınıza yöneltilen soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde cevap verdiğiniz takdirde şifre sıfırlama sayfasına yönlendirilirsiniz.

Yukarıda örneğini gördüğünüz sayfa, şifre sıfırlama işlemlerinin son adımıdır. Bu sayfada belirlediğiniz parolayı ilgili boşluklara girerek şifrenizi yenileyebilirsiniz.