Şapkalı â harfi nasıl yapılır?

Özellikle eski Türkçe metinlerde karşımıza çıkan bir harf olan şapkalı a harfini bilgisayar klavyesinde yazabilmek için tek bir tuşa basmak yeterli olmuyor. Şapkalı a harfi yazabilmek için aynı anda birden fazla tuşa basmak gerekiyor. Yani bir tuş kombinasyonuna ihtiyaç var. Peki bu tuş kombinasyonu hangisi? Şapkalı a yazabilmek için hangi tuşlara basmak gerekiyor?

Şakalı a (â) nasıl yazılır?

Klavyede şapkalı a harfi yapmak için shift tuşu ile birlikte 3'e basmak gerekiyor. Shift+3 tuş kombinasyonu ile kolay bir şekilde şapkalı a harfi yapılırken diğer şapkalı harfler olan "û, î, ô" harflerini de aynı yöntemi kullanarak yapmak mümkün.