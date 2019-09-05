Kullanıcıların şikayeti o kadar güçlü oldu ki, şirket bunu geri getirmeye ikna oldu. Bir Spotify yöneticisi, topluluk forumunda görsel bileşenin gelecekte çıkacak bir güncellemeyle geleceğini kaydetti.

Şirket öncelikle widget'ı kaldırmasının nedenini kısa bir blog yazısıyla açıkladı. Kullanıcıların aynı çalma kontrollerine kilit ekranından veya bildirim çubuğunu aşağı kaydırarak erişebileceklerini kaydetti.

Ne var ki, bileşeni her gün kullananlar mutlu olmadı. Bazıları aboneliklerini, her biri ana ekran bileşen seçenekleri sunan rakip müzik yayın servislerine taşıyacaklarını söyleyecek kadar işi ileri götürdü.

SPOTIFY GERİ BİLDİRİMLERE AÇIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bir kullanıcı, "Tüm ailem Spotify aboneliklerini iptal etti ve Tidal'a taşındık. Bu şirket müşteri fikirlerini daha ciddi biçimde ele almaya başlayıncaya kadar da geri dönmeyeceğiz." şeklinde yorumda bulundu.

Şimdi Spotify, widget'ın yakında çıkacak bir sürümde bazı görsel iyileştirmeler ve performans ilerlemeleriyle geleceğini söylüyor. Şirket, kullanıcılarından gelecek geri bildirimlere de açık olduğunu söylüyor. (Teknoblog)