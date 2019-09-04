Google Android 10'u yayınladı! Android 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesi

GoogleAndroid 10'u yayınladı! Android 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesi
Google uzun zamandır beta testi aşamasında olan Android 10 güncellemesini sonunda yayınladı. Android 10'la birlikte telefonlar yeni özelliklere kavuşuyor. Yeni işletim sistemi sürümü ile birlikte karanlık mod, akıllı yanıtlar, ekran kaydı, yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri gibi daha birçok yetenek Android telefonlara entegre ediliyor. Android 10'un çıkmasıyla birlikte birçok kullanıcı, "Android 10 güncellemesi benim telefonuma gelecek mi?" sorusunu internette aratmaya başladı. Samsung, Huawei, Xiaomi, Asus, LG ve diğer üreticilerin hangi telefon modellerine Android 10 yüklenecek? Merak edilen soruların yanıtları yayınlanan listeyle birlikte cevaplandı. İşte Android 10 güncellemesi alacak olan telefonların tam listesi...
Bugünden itibaren Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...