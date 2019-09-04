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10'u yayınladı! Android 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesi

uzun zamandır beta testi aşamasında olan 10 güncellemesini sonunda yayınladı. Android 10'la birlikte telefonlar yeni özelliklere kavuşuyor. Yeni işletim sistemi sürümü ile birlikte karanlık mod, akıllı yanıtlar, ekran kaydı, yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri gibi daha birçok yetenek Android telefonlara entegre ediliyor. Android 10'un çıkmasıyla birlikte birçok kullanıcı, "Android 10 güncellemesi benim telefonuma gelecek mi?" sorusunu internette aratmaya başladı. , Huawei, Xiaomi, Asus, ve diğer üreticilerin hangi telefon modellerine Android 10 yüklenecek? Merak edilen soruların yanıtları yayınlanan listeyle birlikte cevaplandı. İşte Android 10 güncellemesi alacak olan telefonların tam listesi...

Google Android 10'u yayınladı! Android 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesi

Bugünden itibaren telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...

Google Android 10'u yayınladı! Android 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesi

10 güncellemesi alacak telefonlar:

Huawei P30 Pro

Google Android 10'u yayınladı! Android 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesi

Honor 20

Google Android 10'u yayınladı! Android 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesi

Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus & Galaxy S10e

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