Web player temel özellikleri içeriyor. Kitaplığınız aynı şekilde web playerde bulunuyor. Kullanıcılar müzik kataloğunda herhangi bir şarkıyı arayabiliyor ya da kitaplığındaki parçaları çalabiliyor.

Apple'nin kendi oluşturduğu listelere de erişim sağlanıyor. Sizin için ve radyo bölümü de web sürümünde yerini aldı. Apple'ın ileride daha fazla özellik eklemeyi planladığı da açıklandı.

Bu arada web player üzerinden ücretli abonelik de satın alınabildiğini de hatırlatalım.

Bugünlerde Apple, hizmetlerine daha fazla odaklanmayı hedefliyor. Hizmetlerden daha fazla kâr kazanmayı planlayan şirket Apple Music ve Apple TV uygulamalarını olduğunca erişilebilir hale getirmek istiyor. (Shiftdelete)