Yeni projelerin gündemde yer aldığı bir zamanda uzaylı avcıları boş durmadı, Ay'la ilgili dikkat çekici bir iddiayı ileri sürdüler. Bunun sebebi ise Ay fotoğraflarında tespit edilen gizemli bir yapı!
Ay'dan gelen görüntü kan dondurdu! Bilim dünyası açıklama yapamıyor
Uzay araştırmaları son yıllara damgasını vurdu. Mars'a keşif araçları gönderildi. Kızıl gezegenin gizemleri çözülmeye çalışılıyor. Bununla birlikte Mars'a insanların da gönderilmesi planlanıyor. Bu konuda sıkı bir çalışma var. Diğer yandan sadece Güneş Sistemi değil, Güneş Sistemi dışı uzay araştırmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bu konular gündeme daha çok gelirken, Dünya'nın uydusu Ay hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ay'da uzaylılara kanıt bulunduğu ileri sürüldü. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...
Kaynak Thirdphaseoftmoon söz konusu görüntülerin, DSLR fotoğraf makinesine takılmış güçlü teleskopik bir objektifle çekildiğini belirtiyor.
YouTube kanalı görüntülerin, William Bennett isimli biri tarafından kendileriyle paylaşıldığını, söz konusu yapının da oldukça büyük olduğunu vurguladı.
UFO avcılarına göre kubbeli bu yapı, üstü kapalı bir stadyumdan bile daha büyük. Güneş ışığını da yansıtıyor.
Thirdphaseoftmoon, kubbeli yapının dünya dışı canlılara ait olduğu yorumunda bulundu.
Bazı komplo teorisyenleri ise kubbenin sadece bir girişten ibaret olduğunu ve asıl merkezin de yeraltında bulunduğunu savundu.