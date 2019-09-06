Huawei Enjoy 10 Plus'ın en dikkat çeken özelliği bu yılın trendi olan pop-up kamera sistemi. Kamera tuşuna basıldığında açılan ve kameradan çıkıldığında saniyeler içinde kapanan bu kızaklı kamera sistemini kullanılan Enjoy 10 Plus'ın tek özelliği bu değil elbette.

HUAWEI ENJOY 10 PLUS ÖZELLİKLERİ

Huawei Enjoy 10 Plus özellikleri ile ilgili detaylara ilk olarak tasarımdan başlamak gerekiyor. Çentiksiz bir ekranla karşımıza çıkan telefonun ön kamerasının pop-up olması, kullanıcıya tam ekran deneyimi vaat ediyor. 6.59 inç büyüklüğünde LTPS IPS LCD ekran ile gelen telefonun ekranı 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekranın en boy oranıda 19,5:9. Ekranın TÜV Rheinland sertifikasına sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu sertifika sayesinde ekranlardan yayılan ve çok zararlı olan mavi ışık etkisini filtreliyor.

Huawei'nin yeni akıllı telefonu gücünü Kirin 710F işlemciden alıyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz. Ek depolama için cihazda özel bir microSD kart yuvası bulunuyor. EMUI 9.1 tabanlı Android 9 Pie OS ile gelen cihazın gelişmiş oyun deneyimi için de GPU Turbo 3.0 grafik hızlandırma teknolojisine sahip olduğunu söyleyelim.

Enjoy 10 Plus'ın kameralarına bakıldığında, arkada üçlü kamera sisteminin bulunduğunu görüyoruz. Bu üçlü kamera sisteminde f/1.8 diyafram değerine sahip 48 Megapiksellik ana kameraya 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor. Ayrıca diğer iki lensin diyafram değeri f/2.4 olarak karşımıza çıkıyor.

Ön tarafa baktığımızda ise bizi f/2.0 diyafram değerine sahip 16 Megapiksel çözünürlüğünde tek bir kamera karşılıyor.

4.000 mAh'lik bataryadan beslenen telefonun bataryası 10W şarj desteğine sahip.

Telefonun bağlantı özellikleri arasında çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C ve 3.5mm ses girişi de yer alıyor.

Y9 Prime 2019 ve Enjoy 10 Plus'ın birbirine çok benzediğinden bahsetmiştik. Bu iki cihazın arasındaki en büyük fark ise Y9 Prime 2019 modeline ana kamerası 16 Megapiksel çözünürlüğünde olan üçlü bir kamera kurulumunun olması.

HUAWEI ENJOY 10 PLUS FİYATI

Huawei Enjoy 10 Plus fiyatı da tanıtılmasıyla birlikte netlik kazandı. Mavi, kırmızı, siyah ve yeşil renk alternatifleri bulunan telefonun farklı fiyat seçenekleri var.

4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip versiyonu 209 dolardan alıcı bulacak olan akıllı telefonun 6 GB RAM/128 GB dahili depolamaya sahip versiyonu 252 dolardan satılacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonunun fiyatı ise 294 dolar olacak. (Shiftdelete)