IFA 2019 etkinliklerinde boy gösteren Huawei, Android 10 işletim sistemli bir telefon modeli tanıttı. Huawei'nin tanıttığı bu telefon, aslında geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürülen P30 Pro'nun ta kendisi ancak bu telefon modelini farklı kılan özelliği renkleri.

DONANIMSAL ÖZELLİKLERİ AYNI

Huawei'nin tanıttığı bu yeni tasarımlı P30 Pro, lavanta ve mavi renklerden oluşan ve hem mat hem de parlak bölümlerinin bulunduğu bir yapıda tasarlanmış durumda.

Telefon, donanımsal anlamdaysa mevcut modele göre hiçbir fark göstermiyor. Yine Kirin 980 işlemcisine sahip ve kamera özellikleri de mevcut modelle birebir aynı. Bu yeni P30 Pro'nun tasarım haricinde değişen şeyiyse işletim sistemi. Yeniden tasarlanan P30 Pro, önceden yüklenmiş Android 10 işletim sistemiyle geliyor.

Çinli teknoloji devi 19 Eylül tarihinde Google servislerinin olmadığı ilk telefon modeli Mate 30'u duyuracak ve bu telefon modelinin kullanıcılara neler sunabileceğini hep birlikte göreceğiz ancak Huawei'nin P30 Pro'yu böyle kritik bir zaman diliminde neden yeniden tasarlayarak sunduğu merak konusu.

Belki de Huawei, işletim sistemi konusunda kafası karışan Huawei hayranlarına, Huawei akıllı telefonlarda Android'in en güncel sürümlerinin kullanılmaya devam edileceğini göstermek için böyle bir yöntem seçmiş olabilir. (Webtekno)