iOS 13 için Apple'ın eylül ayında yaptığı ve bu yıl 10 Eylül'de gerçekleşecek etkinliğine gözler çevrildi. Zira bu etkinlik ile Apple'ın iOS 13'ün tüm uygun cihazlara resmi olarak sunulması gibi detaylara yer vereceği tahmin ediliyor. Güncellemenin kullanıcılarla buluşması ise bu tarihten yaklaşık 1 hafta sonra olacak.

IOS 13 ÇIKIŞ TARİHİ İLE İLGİLİ SIZINTI PAYLAŞILDI

Android ve web tarafında oldukça sevilen ve birçok uygulamanın da sunduğu karanlık mod özelliğinin iOS 13 ile birlikte geleceği düşünülüyor. Tabii bunların yanında birçok geliştirme de kullanıcıları bekliyor olacak.

Apple, eylül etkinliğinden yaklaşık bir hafta sonra iOS'u halka yayınlama gibi bir alışkanlığa sahip diyebiliriz. Bunun, bu yıl da devam edeceği düşünülüyor. Çünkü Apple çoğunlukla kendi geleneklerine bağlı kalan bir şirket olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda da iOS 13 için resmi olmasa da tahmini olarak bazı tarihler vermek mümkün. Büyük bir olasılıkla 16 Eylül Pazartesi veya 17 Eylül Salı günü iOS 13 geliyor.

Elbette yine söylüyoruz, bu yalnızca Apple'ın Eylül ayı etkinlikleri ve güncellemelerini yayınlama periyotlarından kaynaklanan bir tahmin. Zira önceki tarihlere bakıldığında:

iOS 12, 12 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen bir lansmanda tanıtılmış, ardından da sürüm 17 Eylül'de yayınlanmıştı. Bir önceki tarihte ise iOS 11, 12 Eylül 2017 tarihinde yapılan bir etkinlikte tanıtılmış, ardından 19 Eylül'de nihai sürümü yayınlamış.

Daha öncekilere bakıldığında da etkinlik ve sürümlerin yayınlanma tarihleri arasında en az 5 gün en fazla 8 gün var. Hal böyle olunca tahmini olarak söylediğimiz iOS 13 yayınlanma tarihi resmi tarih olabilir. (Shiftdelete)