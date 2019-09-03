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11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak? iPhone 11'in özellikleri nedir?

'ın yeni modelleri oldukça merak ediliyordu. Aylardır iPhone 11, iPhone ve iPhone 2019 hakkında birçok dedikodu ortaya çıktı. Farklı kaynaklar tarafından ilginç iddialar ileri sürüldü. Tabii ki yeni iPhone'ların tanıtım tarihi de merak ediliyordu. Sonunda teknoloji devi Apple, iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019'un tanıtım tarihi açıkladı. Telefonların özellikleri resmi olarak özel tanıtım etkinliğinde açıklanacak. Peki iPhone'lar ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nedir? İşte detaylar...

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

11, 10 Eylül tarihinde tanıtılacak. iPhone'ların ne zaman satışa çıkacağı ise tanıtımda açıklanacak. Şu an için belli değil. Ama isimsiz endüstri kaynaklarına göre eylül sonunda belirli ülkelerde yeni iPhone'lar piyasaya sürülebilir. Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlarken, özellikle arka yüzündeki değişiklik dikkatten kaçacak gibi değil.

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

sızan son bilgiler ışığında 'ın , iPhone XI Max ve iPhone 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor. Bu yeni telefonlardan iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla, iPhone XI Max yani iPhone ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımıza geliyor.

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç.

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

sızan görüntülere bakıldığında cihazların arka yüzündeki farkın kamera tarafında olduğu dikkat çekiyor. 2019 sürümü çift kamera ile gelirken, konumlandırma olarak iPhone ve iPhone XI Max'ten farklı değil; kare şeklinde bir alanın içine gömülen arka kameralara LED flaş eşlik ediyor.

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

ve iPhone XI Max ise 'ın ilk üç kameralı telefonları olma özelliğine sahip. Ancak kameralarla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

'a yakın kaynakların bir iddiasına göre şirket X'ten beri kullandığı FaceID teknolojisini bu cihazlarında kullanmayı düşünmüyor. Bunun yerine şirket, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini cihazlara kazandırmayı planlıyor.

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta da ekranlarında çentiğin kullanılmaya devam etmesi. , ekranın bir bölümüne ön kamerayı gömmeyi veya açılır kapanır mekanizma kullanan bir ön kamera yapmayı şu aşamada düşünmüyor gibi görünüyor.

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