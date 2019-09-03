iPhone 11, 10 Eylül tarihinde tanıtılacak. iPhone'ların ne zaman satışa çıkacağı ise tanıtımda açıklanacak. Şu an için belli değil. Ama isimsiz endüstri kaynaklarına göre eylül sonunda belirli ülkelerde yeni iPhone'lar piyasaya sürülebilir. Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlarken, özellikle arka yüzündeki değişiklik dikkatten kaçacak gibi değil.