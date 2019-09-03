iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?
iPhone 11, 10 Eylül tarihinde tanıtılacak. iPhone'ların ne zaman satışa çıkacağı ise tanıtımda açıklanacak. Şu an için belli değil. Ama isimsiz endüstri kaynaklarına göre eylül sonunda belirli ülkelerde yeni iPhone'lar piyasaya sürülebilir. Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlarken, özellikle arka yüzündeki değişiklik dikkatten kaçacak gibi değil.
iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?
İnternete sızan son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor. Bu yeni telefonlardan iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla, iPhone XI Max yani iPhone 11 Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımıza geliyor.
iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?
iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç.
iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?
İnternete sızan görüntülere bakıldığında cihazların arka yüzündeki farkın kamera tarafında olduğu dikkat çekiyor. iPhone XR 2019 sürümü çift kamera ile gelirken, konumlandırma olarak iPhone XI ve iPhone XI Max'ten farklı değil; kare şeklinde bir alanın içine gömülen arka kameralara LED flaş eşlik ediyor.
iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?
iPhone XI ve iPhone XI Max ise Apple'ın ilk üç kameralı telefonları olma özelliğine sahip. Ancak kameralarla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.
iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?
Apple'a yakın kaynakların bir iddiasına göre şirket iPhone X'ten beri kullandığı FaceID teknolojisini bu cihazlarında kullanmayı düşünmüyor. Bunun yerine şirket, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini cihazlara kazandırmayı planlıyor.
iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman piyasaya çıkacak?
Görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta da iPhone ekranlarında çentiğin kullanılmaya devam etmesi. Apple, ekranın bir bölümüne ön kamerayı gömmeyi veya açılır kapanır mekanizma kullanan bir ön kamera yapmayı şu aşamada düşünmüyor gibi görünüyor.