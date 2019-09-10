İphone her yıl olduğu gibi bu sene de tanıtımıyla teknoloji dünyasına damga vurdu.Bugün yeni modellerinden iPhone 11'in tanıtımını yapan Apple, bu tanıtımla teknoloji sevenleri etkisi altına aldı. Apple, bu sene de geleneği bozmayarak her yılın eylül ayında olduğu gibi bu sene de birbirinden yeni modellerini görücüye çıkardı. Başta iPhone 11 olmak üzere saat, bilgisayar ve tabletlerin de tanıtımı yapıldı. Özellikleriyle de öne çıkan bu modellerin fiyatları da merak ediliyordu. İşte iPhone 11'lerin fiyatları. Apple'ın yeni modelleri 699, 999 ve 1099 dolardan satışa sunulacak.



Timur Sırt, San Francisco'da...

APPLE ARCADE

Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.









APPLE TV PLUS

Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.

Apple'ın lansman gecesinden ilk görüntüler





İşte iPhone 11'den ilk görüntüler!























