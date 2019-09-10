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bombayı patlattı! İşte yeni tanıtılan 11'in özellikleri ve merak edilen fiyatı

APPLE BOMBAYI PATLATTI! İŞTE YENİ TANITILAN İPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ VE MERAK EDİLEN İPHONE 11 FİYATI
10 Eylül 2019, Salı Güncelleme : 22:38:25

her yıl olduğu gibi bu sene de tanıtımıyla teknoloji dünyasına damga vurdu.Bugün yeni modellerinden 'in tanıtımını yapan , bu tanıtımla teknoloji sevenleri etkisi altına aldı. , bu sene de geleneği bozmayarak her yılın eylül ayında olduğu gibi bu sene de birbirinden yeni modellerini görücüye çıkardı. Başta iPhone 11 olmak üzere saat, bilgisayar ve tabletlerin de tanıtımı yapıldı. Özellikleriyle de öne çıkan bu modellerin fiyatları da merak ediliyordu. İşte iPhone 11'lerin fiyatları. Apple'ın yeni modelleri 699, 999 ve 1099 dolardan satışa sunulacak.

İphone her yıl olduğu gibi bu sene de tanıtımıyla teknoloji dünyasına damga vurdu.Bugün yeni modellerinden iPhone 11'in tanıtımını yapan Apple, bu tanıtımla teknoloji sevenleri etkisi altına aldı. Apple, bu sene de geleneği bozmayarak her yılın eylül ayında olduğu gibi bu sene de birbirinden yeni modellerini görücüye çıkardı. Başta iPhone 11 olmak üzere saat, bilgisayar ve tabletlerin de tanıtımı yapıldı. Özellikleriyle de öne çıkan bu modellerin fiyatları da merak ediliyordu. İşte iPhone 11'lerin fiyatları. Apple'ın yeni modelleri 699, 999 ve 1099 dolardan satışa sunulacak.

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