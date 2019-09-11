Apple kullanıcıları dikkat! iOS 13 güncellemesi ne zaman gelecek? iOS 13 hangi telefonlara gelecek?
iPhone 11 tanıtımının dün yapılmasının ardından iOS 13 güncellemesi Apple kullanıcılarının merak konusu oldu. Apple markası tanıtımda sadece iPhone 11 değil yeni sürüm işletim sistemi iOS 13, iPhone 11, (Pro,Pro Max) ve Apple Watch Series 5 de tanıtıldı. Son teknoloji ürün olan Apple telefonlarına gelecek yeni sürümün çıkış tarihi resmen duyuruldu! Peki, iOS 13 ne zaman çıkıyor? Güncelleme hangi telefonlara gelecek? İşte detaylar…
iPhone 11 kullanıcıların heyecanla beklediği yeni sürüm güncellemesi dün yapılan WWWDC 2019 etkinliğinde tüm dünyayla paylaşıldı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın tanıtıldığı gece tüm teknoloji dünyasında bomba etkisi yarattı. iOS 13 güncellemesinin çıkış tarihi de resmen duyurulmuş oldu. Peki iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler neler olacak? İşte WWWDC 2019 etkinliğinden detaylar…