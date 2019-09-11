iPhone 11 kullanıcıların heyecanla beklediği yeni sürüm güncellemesi dün yapılan WWWDC 2019 etkinliğinde tüm dünyayla paylaşıldı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın tanıtıldığı gece tüm teknoloji dünyasında bomba etkisi yarattı. iOS 13 güncellemesinin çıkış tarihi de resmen duyurulmuş oldu. Peki iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler neler olacak? İşte WWWDC 2019 etkinliğinden detaylar…