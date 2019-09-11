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kullanıcıları dikkat! 13 güncellemesi ne zaman gelecek? hangi telefonlara gelecek?

APPLE KULLANICILARI DİKKAT! İOS 13 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK? İOS 13 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?
11 Eylül 2019, Çarşamba Güncelleme : 09:33:22

11 tanıtımının dün yapılmasının ardından 13 güncellemesi kullanıcılarının merak konusu oldu. Apple markası tanıtımda sadece değil yeni sürüm işletim sistemi , iPhone 11, (Pro,Pro Max) ve Apple Watch Series 5 de tanıtıldı. Son teknoloji ürün olan Apple telefonlarına gelecek yeni sürümün çıkış tarihi resmen duyuruldu! Peki, iOS 13 ne zaman çıkıyor? hangi telefonlara gelecek? İşte detaylar…

11 kullanıcıların heyecanla beklediği yeni sürüm güncellemesi dün yapılan WWWDC 2019 etkinliğinde tüm dünyayla paylaşıldı. , iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın tanıtıldığı gece tüm teknoloji dünyasında bomba etkisi yarattı. 13 güncellemesinin çıkış tarihi de resmen duyurulmuş oldu. Peki ne zaman çıkacak? hangi telefonlara gelecek? Yeni özellikler neler olacak? İşte WWWDC 2019 etkinliğinden detaylar…

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