Apple Park içerisinde yer alan Steve Jobs salonunda düzenlenen özel bir etkinlikle resmiyet kazanan yeni iPhone modelleri gecenin en çok dikkat çeken ürünleri oldu.

IPHONE XS VE IPHONE XS MAX SATIŞTAN KALDIRILDI

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adıyla gelen yeni modellerle birlikte Apple geçtiğimiz yılın ürünlerini de unutmadı. Fiyatlarda güncellemeler yapan Apple, iPhone XR ve iPhone 8 ailesi için indirime gitti. Ayrıca iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri de tıpkı geçtiğimiz yıl iPhone X için olduğu gibi satıştan kaldırıldı.

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Yeni iPhone modellerinin fiyatı ülkemizde henüz açıklanmazken iPhone XR fiyatı 7.399 TL'den 6.499 TL'ye çekildi. iPhone 8 4.999 TL başlangıç fiyatına sahipken iPhone 8 Plus ise 5.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. (Shiftdelete)