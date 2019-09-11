Apple duyurdu: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone fiyatları ve özellikleri!

Apple merakla beklenen yeni ürünlerini dün tanıttı. Milyonlarca kişinin takip ettiği ürünler bir bir tanıtılırken yeni özellikleri ile de izleyenleri hayran bıraktı. Apple, yeni telefonlarını, tabletini, akıllı saatini ve diğer yan ürünleri duyurdu. Peki, yeni iPhone fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından milyonlarca kişinin merakla beklediği iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in özelliklerini bulabilir, güncel fiyatları hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.