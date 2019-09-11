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duyurdu: 11, iPhone 11 Pro, iPhone tanıtıldı! İşte iPhone fiyatları ve özellikleri!

merakla beklenen yeni ürünlerini dün tanıttı. Milyonlarca kişinin takip ettiği ürünler bir bir tanıtılırken yeni özellikleri ile de izleyenleri hayran bıraktı. Apple, yeni telefonlarını, tabletini, akıllı saatini ve diğer yan ürünleri duyurdu. Peki, yeni fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından milyonlarca kişinin merakla beklediği iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 'in özelliklerini bulabilir, güncel fiyatları hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Apple duyurdu: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone fiyatları ve özellikleri!

, yeni telefonlarını gün yüzüne çıkardı. İşte bir yıldır beklenen yeni 'ların merak edilen tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatları...

Apple duyurdu: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone fiyatları ve özellikleri!

6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. 11 serisinin ikinci kamerası geniş açılı çekim yapmaya yarıyor.

Apple duyurdu: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone fiyatları ve özellikleri!

Artık her şeyi portre modunda çekebileceksiniz. Bir başka önemli özellik ise gece modu. Çekim yaptığınız ortamda çok az ışık bulunsa dahi oldukça aydınlık çekim yapıyor.

Apple duyurdu: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone fiyatları ve özellikleri!

Video kaydı esnasında normal açılı kamera ile geniş açılı kamera arasında geçiş yapılabiliyor. Akıllı HDR özelliğinde geliştirmeler yapılmış. Fotoğraftaki insanı tespit edip daha gelişmiş işlemler uyguluyor.

Apple duyurdu: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone fiyatları ve özellikleri!

Ön kamera çözünürlüğü 12 MegaPiksel'e yükseltildi ve geniş açılı çekim özelliği eklendi.

Apple duyurdu: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone fiyatları ve özellikleri!

Telefonu yatay tuttuğunuzda 12 MP çözünürlük ile geniş açılı çekim, dikey tuttuğunuzda ise 7 MP çözünürlük ile normal açılı çekim yapıyor.

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