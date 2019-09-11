Apple duyurdu: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone fiyatları ve özellikleri!
Apple merakla beklenen yeni ürünlerini dün tanıttı. Milyonlarca kişinin takip ettiği ürünler bir bir tanıtılırken yeni özellikleri ile de izleyenleri hayran bıraktı. Apple, yeni telefonlarını, tabletini, akıllı saatini ve diğer yan ürünleri duyurdu. Peki, yeni iPhone fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından milyonlarca kişinin merakla beklediği iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in özelliklerini bulabilir, güncel fiyatları hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.
iPhone 11 ile başlayalım. iPhone XR'ın devamı olarak kabul edilen iPhone 11'in tasarımsal olarak iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max'e göre iki kameraya sahip olması.
İşte iPhone 11'den ilk görüntüler!
6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. iPhone 11 serisinin ikinci kamerası geniş açılı çekim yapmaya yarıyor.
Artık her şeyi portre modunda çekebileceksiniz. Bir başka önemli özellik ise gece modu. Çekim yaptığınız ortamda çok az ışık bulunsa dahi oldukça aydınlık çekim yapıyor.
Video kaydı esnasında normal açılı kamera ile geniş açılı kamera arasında geçiş yapılabiliyor. Akıllı HDR özelliğinde geliştirmeler yapılmış. Fotoğraftaki insanı tespit edip daha gelişmiş işlemler uyguluyor.
Ön kamera çözünürlüğü 12 MegaPiksel'e yükseltildi ve geniş açılı çekim özelliği eklendi.
Telefonu yatay tuttuğunuzda 12 MP çözünürlük ile geniş açılı çekim, dikey tuttuğunuzda ise 7 MP çözünürlük ile normal açılı çekim yapıyor.