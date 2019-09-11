Etkinlikte tanıtılan ancak henüz iOS 13 sürümünde yer almayan Deep Fusion teknolojisi gelinen noktayı anlatmak açısından önemli. Apple ilk kez fotoğraf üretiminde yapay zekadan faydalanıldığını ifade ediyor.

Normalde pek çok akıllı telefon modelinde kamera optimizasyonu için yapay zekâ kullanılıyor. Sahnenin algılanması, sahneye göre ayarların otomatik olarak yapılması artık standart hale geldi. Apple ise fotoğrafın çıkışını yapay zekâ ile sağlıyor.

Deep Fusion özelliği A13 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.

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Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Diğer taraftan etkinlikte tüm sensörlerin aynı anda video kayıtlarını canlı olarak bir araya getirmesi ve Filmic Pro gibi uygulamalarda bu videoların aynı anda işlenmesi içerik üreticilerin iştahını kabartan özelliklerden birisiydi. Deep Fusion özelliği sonraki iOS 13 güncellemesinde sunulacak. (Donanımhaber)