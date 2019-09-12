HTC, bilgisayar destekli sanal gerçeklik seti Vise Cosmos VR'ı önümüzdeki ay piyasaya süreceğini duyurdu. HTC'nin bu senenin başında CES'te tanıttığı sanal gerçeklik gözlüğünün son versiyonu olan Vive Cosmos VR, harici bir sensöre ihtiyaç duymuyor. Vive Cosmos VR, tamamen kendi sensörleri ile çalışıyor. VR seti aynı zamanda 2800 x 1700 çözünürlüğe, 110 derecelik bir görüş açısına ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir LCD panel taşıyor.

VIVE REALITY SİSTEMİ BULUNUYOR

HTC, Vive Cosmos VR'la beraber sanal gerçeklik teknolojisine yeni gelişmeler eklemiş oluyor. Vive Cosmos VR, tamamen çıkarılmadan sadece gözlük kısmı yukarı kaldırılarak durdurulabiliyor. VR setinin öne çıkan özelliği ise kullanıcının isteklerine göre özelleştirilebilir bir ön panele sahip olması.

HTC, Vive Cosmos'u yayınlamadan önce, VR setinin bir akıllı telefonlarla bağlantı kurabileceğini ima etmişti. Ancak sanal gerçeklik setini piyasaya sürerken hala dış izleme modunu kullanmaya devam ediyor. Set, Lighthouse istasyonlarından destek alarak 360 derece kullanım sağlıyor.

HTC, Vive Cosmos VR'da SteamVR yerine yeni sistemi olan Vive Reality Sistemi kullanıyor. Şirket ayrıca kullanıcıların XR Viveport Infinity uygulamalarını kullanması için Lens adında bir arayüzü de geliştirdi.

Vive Cosmos VR, 3 Ekim'de piyasaya sürülecek. HTC, 3 Ekim'de piyasaya sürülecek sanal gerçeklik setini bugün itibariyle ön siparişe sundu. HTC ön siparişte Vive Cosmos VR satın alanlara, bir yıllık Viveport Infinity aboneliği hediye edecek. Vive Cosmos VR, 3 Ekim'de 699 dolar fiyatla satışta olacak. (Webtekno)