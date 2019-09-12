iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne olacak? İşte iPhone 11'in fiyatı ve Türkiye çıkış tarihi
Apple her sene olduğu gibi bu sene de geleneksel basın etkinliğini düzenledi. 10 Eylül Salı günü gerçekleşen lansmanla birlikte iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max tanıtıldı. Haklarında uzun zamandır iddialar dönen yeni iPhone'ların özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihi duyuruldu. Ayrıca yeni telefonlar dışında Apple Watch 5 ve 7. nesil iPad de duyuruldu. Apple TV+ ve Apple Arcade'in de çıkış tarihi ve fiyat bilgileri açıklandı. Birçok kişi iPhone 11'in Türkiye fiyatını merak ediyor. iPhone 11 Türkiye fiyatı nedir? Türkiye'de kaç liradan satılacak? iPhone 11 Türkiye çıkış tarihi nedir? iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın özellikleri nedir? sorularının cevapları internetten araştırılıyor. Bu haberimizde sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...
Geçtiğimiz seneden bu yana iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max hakkında birçok dedikodu ortaya çıktı. Sızıntılar gerçekleşti. Geçmiş dönemdeki sızıntılara bakarsak, bunları doğru olduğunu ve tasarımın iddialardaki ve internete düşen fotoğraflardaki gibi çıktığını belirtebiliriz. Apple'ın iPhone X'te başlattığı tasarım dili, iPhone 11 serisinde de devam ediyor. Tasarım olarak farklı olan kısımlar var. İlk olarak kamera tarafındaki tasarım değişikliği göze çarpıyor. Pro ve Pro Max modellerinde üç arka kamera var. Bu kameralar kenarları yuvarlak bir kare içinde yer alıyor. iPhone XR'ın yeni sürümü diyebileceğimiz iPhone 11'de ise çift kamera yer alıyor. Ayrıca Apple mat cam kullanmış ve farklı renk seçeneklerine de yer vermiş.
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