Geçtiğimiz seneden bu yana iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max hakkında birçok dedikodu ortaya çıktı. Sızıntılar gerçekleşti. Geçmiş dönemdeki sızıntılara bakarsak, bunları doğru olduğunu ve tasarımın iddialardaki ve internete düşen fotoğraflardaki gibi çıktığını belirtebiliriz. Apple'ın iPhone X'te başlattığı tasarım dili, iPhone 11 serisinde de devam ediyor. Tasarım olarak farklı olan kısımlar var. İlk olarak kamera tarafındaki tasarım değişikliği göze çarpıyor. Pro ve Pro Max modellerinde üç arka kamera var. Bu kameralar kenarları yuvarlak bir kare içinde yer alıyor. iPhone XR'ın yeni sürümü diyebileceğimiz iPhone 11'de ise çift kamera yer alıyor. Ayrıca Apple mat cam kullanmış ve farklı renk seçeneklerine de yer vermiş.