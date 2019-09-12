Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz dönemlerde yeni amiral gemisi Galaxy Note10 ailesini tanıttı. Hem özellikleri hem de fiyatıyla hala konuşulan bu telefon modelleriyle ilgili Samsung şimdi, kullanıcılar tarafından daha öncesinden Galaxy S10 için istenilen bir özelliği hizmete sundu.

Samsung'un Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+'la ilgili sunduğu bu yeni özellik, modellerin ekran yapısıyla ilgili. Bu özellik sayesinde hem Galaxy Note10 hem de Galaxy Note10+ modellerinde bildirimler, delik şeklindeki kameranın etrafında yanıp sönen bir halka ile hatırlatılacak. Böylece Infinity-O ile kaldırılan LED bildirimler, ekran LED'leri kullanılarak geri getirilmiş olacak.

EDGE LIGHTING+ İSMİYLE HİZMETE SUNMUŞTU

Bu özellik Galaxy S10 kullanıcıları tarafından sıklıkla istendiğinde Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu özelliği "EdgeLighting+" ismiyle hizmete sunmuştu. Samsung şimdi EdgeLighting'i güncelledi ve özelliğin, Galaxy Note 10 ailesi tarafından da kullanılabilmesini sağladı.

Akıllı telefon kullanıcılarının kişiselleştirmeye büyük önem verdiğinin farkında olan Samsung, Galaxy Note10 ailesi kullanıcılarına, bu LED bildirimlerin özelleştirilmesi için fazlasıyla geniş bir imkan sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, bildirim LED'lerinin rengini diledikleri gibi ayarlayabiliyor ve çeşitli efektler kullanabiliyorlar.

Samsung'un Galaxy Note10 ailesiyle de uyumlu hale getirdiği EdgeLighting+, tüm kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. (Webtekno)