"4.Türksat Model Uydu Yarışması"nda birinciliği elde eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, daha büyük hayallerle yollarına devam edeceklerini belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada, TEKNOFEST kapsamında Türksat tarafından düzenlenen yarışmaya katılan BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı'nın, 95 takım arasında Türkiye birincisi olduğu anımsatıldı. Geçen yıl haziranda NASA sponsorluğunda düzenlenen Cansat Competition Model Uydu Yarışması'nda ABD'de dünya ikincisi olan uzay takımının, Ankara'da düzenlenen model uydu yarışmasında "Ön Tasarım ve Kritik Tasarım" puanlamasında 100 üzerinden 100 puan alarak finallere kaldığı, finallerde uçuş görevlerini eksiksiz tamamlayarak Türkiye birincisi olduğu ifade edildi. Uzay takımının ödülünü, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST ödül töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan alacağı bildirildi.