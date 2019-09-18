Instagram sayfalarını yöneten kişiler, gönderileri zamanlamak için üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duyuyordu. Facebook ve benzeri platformlarda bulunan özelliğin Instagram'a gelmesi ile üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç kalmadı.

Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında sunduğu Instagram gönderi zamanlama özelliği tüm kullanıcılara açılmış durumda. Ancak, bu özelliği kullanabilmek için Facebook'a bağlı İçerik Stüdyosu'na kayıtlı olmanız gerekiyor.

KAYIT OLDUKTAN SONRAKİ İŞLEMLER OLDUKÇA KOLAY

Facebook İçerik Stüdyosu'na kayıt olduktan sonra sayfanızı açtığınızda, Gönderi Oluştur yazısını göreceksiniz. Bu bölümde 'zamanla' seçeneğine basarak gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra aylar sonraya bile gönderi planlayabiliyorsunuz.

Gönderi planlama özelliği adından da anlaşılabileceği üzere sadece normal paylaşımlar için geçerli. Hikaye zamanlamak isteyenler halen üçüncü parti yazılımları kullanmak zorunda. Tabi, Facebook ilerleyen günlerde bu özelliği de kullanıcılara sunabilir. (Shiftdelete)