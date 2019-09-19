Oldukça farklı ve dikkat çekici tasarım detaylarıyla bizleri karşılayan Mate 30 Pro'nun önü ve arkası cam yapıya sahip. Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan telefonda IP68 sertifikası da mevcut. IP68 ile birlikte telefon, 2 metre derinlikte yarım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor. Ayrıca telefonun boyutları ve ağırlığı, 158.1 x 73.1 x 8.8 mm ölçülerinde ve 198 gram şeklinde.

Ayrıca telefonda güç tuşunun haricinde herhangi bir tuşa yer verilmiyor. Telefonda ses yükseltme ve azaltma tuşlarının işlevi dokunmatik ekranın kenarı kullanılarak gideriliyor.

Ekran tarafına baktığımızda ise Mate 30 Pro'nun ekranı şu anda en başarılı ekrana sahip Huawei modellerinden biri oluyor. Ekranda Mate 30'a göre biraz daha büyük çentik yer alsa da yan çerçevelerin kalınlığının 0 mm'ye indirildiğini görüyoruz. 6.53 inç boyutunda, 2K+ çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında çentikli OLED ekranla gelen telefonun ekranı 409 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran DCI-P3 ve HDR10 desteğine de sahip.

Huawei Mate 30 Pro, HiSilicon tarafından geliştirilen ve şu anda en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990 işlemcisinden güç alıyor. 7 nm+ üretim süreci ile üretilen Kirin 990, 2 adet 2.86 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine, 2 adet 2.36 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet 1.95 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği ediyor. Grafik tarafında ise Mali-G76 MP16 grafik birimi yer alıyor.

8 GB RAM ile birlikte bizleri karşılayan telefonun depolama alanı tarafında ise UFS 3.0 standartında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Telefonun hafızası Huawei tarafından satılan Nano Memory kartları ile birlikte 256 GB'a kadar artırılabiliyor.