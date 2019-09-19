Münih'teki etkinliği bu kadar özel kılan tek detay, telefonlar değil. Çinli teknoloji devi ABD ticaret yasağından etkilenen ilk telefonlarını tanıttı. Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Porsche Design ve Mate 30 Lite olmak üzere toplamda dört model bulunuyor. İşte tüm detayları ile Huawei Mate 30 özellikleri ve fiyatı!

HUAWEI MATE 30'UN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Tasarım ile başlamak gerekirse, önceki modellerden alışık olduğumuz tasarım büyük oranda korunuyor. Çentikli ekranın kullanılmaya devam edildiği Mate 30'da dörtlü kamera kurulumu bu kez dairesel bir biçimde karşımıza çıkıyor.

IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan telefon, 2 metre derinlikte 30 dakika su altında kalabiliyor. Pro modeli ile benzer şekilde bu telefona gücünü Huawei'nin en yeni ve güçlü işlemcisi olan Kirin 990 veriyor.

Mate 30 Pro modelinde Horizon Display olarak adlandırılan yeni bir kavisli ekran tasarımı yer alırken, Mate 30'da FullView kullanılmaya devam ediliyor.

6.62 inç büyüklüğündeki OLED ekran 2340×1080 piksel çözünürlük sunuyor. 19.5:9 formatındaki bu ekran DCI-P3 renk gamutunu ve HDR teknolojisini destekliyor.

Huawei'nin ilk defa Mate 30 serisinde kullandığı Kirin 990, 7 nm+ fabrikasyon süreci ile üretilen, 2.86 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci. İşlemciye grafik tarafında gerekli olan gücü Mali-G76 MP16 GPU sağlıyor.

Telefonun 6 GB RAM'li modeli 64 GB ve 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM'li modeli 256 GB depolama alanı sunuyor.

Cihazın arka tarafında 40 Megapiksel çözünürlüğündeki iki adet kameraya, 8 Megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 3D ToF sensörü eşlik ediyor.

4200 mAh kapasiteli bataryanın yer aldığı Mate 30, 40W hızlı şarj desteğine sahip. Telefonun kablosuz hızlı şarj desteği ise 27W seviyesinde. Mate 30'un kutusundan 40W hızlı şarj adaptörü çıktığı için harici bir adaptöre gerek yok.

Haberimizin üst kısmında Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun, ABD ticaret yasağından etkinlendiğini söylemiştik. Bu kapsamda Mate 30 modeli EMUI 10 kullanıcı arayüzü ve Android'in saf hali olan AOSP sürümü ile birlikte geliyor. Yani cihazı kutudan çıkaranlar herhangi bir Google uygulaması göremeyecek. (Shiftdelete)