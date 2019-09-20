Sağlıktan gıda sektörüne pek çok alanda çözümler üreten patentli buluşlar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenirken, buluş sahipleri tasarımlarını pazarlamak için yatırımcı arıyor.

Festival kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı'nda, farklı ülkelerden mucitlerin patentli buluşları ilgi görüyor.

Buluş sahipleri de patentli tasarımlarını ziyaretçilere tanıtmak ve yatırımcılarla görüşmek için fuarda yer alıyor.

İKİ KAZANLI ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Biri büyük diğeri küçük olmak üzere 2 kazanı bulunan çamaşır makinesi, fuarın öne çıkan buluşları arasında dikkati çekiyor. Makinenin, küçük haznesinde daha az su ve deterjan tüketimiyle çamaşır yıkanabiliyor.

Bebek kıyafetlerinin yetişkinlerinkinden ayrı ve daha hijyenik bir ortamda yıkanabilmesi, çorap gibi küçük çamaşırların ayrı bölmede yıkanarak kaybolmaması ve eğer yıkanacak kıyafet miktarı az ise büyük kazanın dolması beklenmeden çamaşırların küçük bölmede yıkanabilmesi, makinenin ilgi çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Çocuklar, teknik okul öğrencileri, ressamlar, grafikerler, mühendisler ve mimarların kişisel yazı, çizim ve resim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla tasarlanan ışıklı çalışma tablası ile termos hazneli tepsi de öne çıkan tasarımlar olarak ilgi çekiyor.

KAHVELER 3 DAKİKADA HAZIR

Kapağında kahve haznesi bulunan termos, küçük bir çevirme hareketiyle kahveyi su ile buluşturuyor ve kahveleri 3 dakikada hazırlıyor. Ürün, kahvenin demlenerek muhafaza edildiği piyasadaki termoslarda zamanla tazeliğin kaybolması sorununa alternatif oluşturuyor.

Üzerinde dönen mekanizması bulunan şarj adaptörü, farklı marka ve modellerdeki cep telefonlarını şarj edebiliyor. Böylelikle birden fazla şarj cihazının işlevini tek bir ürün yerine getiriyor.

Kendini dezenfekte eden kapı koluyla soğutucu dolaplar, yemek hizmeti veren yerler, hastaneler, okullar, tuvaletler, toplu taşıma araçları gibi yerlerdeki tutacakların temizliği, ürünün üzerindeki led lambalar sayesinde sürekli olarak sağlanabiliyor.

MEDİKAL BULUŞLAR

Robotik yürüyüş cihazlarına ya da tekerlekli sandalyelere alternatif olması amacıyla tasarlanan mekanik etkili yürüyüş ortezi, omurilikte bel altı seviyesindeki hasarlar sonucu yürüyemeyenlerin terapi yapmalarına olanak tanıyor.

Yatalak hastaların kendi bakımlarını gerçekleştirebilmeleri için tasarlanan hasta yatağı masası ile protez bacaklarda hareketin kolaylaştırılması için geliştirilen ayak bileği eklem mekanizması da fuarda sergilenen medikal buluşlar arasında yer alıyor.