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Rus uçağı ve semalarında!

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus savaş uçağı ve Rus yangın söndürme uçağı İstanbul semalarında gösteri yaptı.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 15.09.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 15:26
Rus uçağı Su-35 ve Be-200 İstanbul semalarında!

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest'te sergilenmek Türkiye'ye gelen Rus savaş uçağı, festival öncesi uçuş provası yaptı.

Rus uçağı Su-35 ve Be-200 İstanbul semalarında!

Atatürk Havalimanı'nda bulunduğu hangar bölümünden taksi moduyla piste gelen , semalarında uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

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Rus uçağı Su-35 ve Be-200 İstanbul semalarında!

Yaklaşık 15 dakika havada kalan savaş uçağı, gökyüzünde çeşitli manevralar yaptı.

Rus uçağı Su-35 ve Be-200 İstanbul semalarında!

Teknofest'te sergilenecek olan bir diğer Rus uçağı amfibi yangın söndürme uçağı ise havada yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Rus uçağı Su-35 ve Be-200 İstanbul semalarında!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rusya üretimi yangın söndürme uçaklarını incelemek için Rusya'nın Taganrog ili ziyareti sırasında test ettiği uçak da Teknofest kapsamında 'a geldi.

Rus uçağı Su-35 ve Be-200 İstanbul semalarında!

Atatürk Havalimanın'dan havalanan , tatbikat gereği havadan yere su attı. Yaklaşık 15 dakika havada kalan uçak, daha sonra piste iniş yaptı.

Rus uçağı Su-35 ve Be-200 İstanbul semalarında!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

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