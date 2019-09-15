Rus uçağı Su-35 ve Be-200 İstanbul semalarında!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.