Yeni güncelleme iki gün içerisinde yayınlanacak. Ancak 120 bölgede yarın yayınlanacak olan güncelleme, çarşamba günü 23 bölge için daha yayınlanacak. 120 bölge içerisinde yer alan Türkiye iOS 13.1 güncellemesini, yarın akşam 20:00 saatinde alacak. iOS 13 güncellemesi de saat 20:00'da yayınlanmıştı.

HANGİ IPHONE'LAR GÜNCELLEMEYİ ALACAK?

iOS 13 güncellemesine kavuşan her modelin yeni güncellemeye de ulaşması beklentiler arasında yer alıyor. iOS 13.1 alacak cihazlar şu şekilde:

-iPhone XS Max

-iPhone XS

-iPhone XR

-iPhone X

-iPhone 8 Plus

-iPhone 8

-iPhone 7 Plus

-iPhone 7

-iPhone 6s Plus

-iPhone 6s

-iPhone SE

iPhone 6 ve daha eski iPhone modelleri, iOS 13 güncellemesinde olmadığı gibi yeni güncellemeyi de almayacak.

(Shiftdelete)